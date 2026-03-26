Totti, Conti, Cassano, Candela e LLorente a Como per il padel

Francesco Totti, Bruno Conti, Antonio Cassano, Vincent Candela, Fernando Llorente e tanti altri.

Grandi firme del calcio oggi a Como per il torneo Grand Slam Padel Show Vip. Un evento che vede protagonisti ex giocatori che si sfidano a padel, di fatto diventato lo sport preferito per tanti atleti a fine carriera. Lunghe partite e grande agonismo in ogni campo. Nessuno, insomma, ci sta a perdere, come quando i loro terreni di gioco di riferimento erano gli stadi più importanti del mondo.

Al Padel Resort c’erano atleti che hanno scritto la storia del calcio, campioni del mondo come Francesco Totti, pacificamente preso d’assalto dagli appassionati, sempre popolarissimo e amato dai tifosi di tutte le squadre, non solo della sua Roma; sul Lario anche Bruno Conti, grande protagonista della vittoria dell’Italia ai Mondiali del 1982, grande estimatore del gioco del Como di Cesc Fabregas.

In campo, tra i più grintosi, Antonio Cassano, determinato come quando giocava a calcio; qualche sua sfuriata non è mancata, con il compagno di squadra Nicola Amoruso, ex attaccante di Como e Juventus, pronto a tranquillizzarlo.

Un piacere vedere da vicino tanti protagonisti del calcio di ieri in un evento sportivo si glamour ma anche, come detto, dagli alti toni agonistici.

La Champions di padel è stata vinta dalla coppia composta da Tomas Locatelli – ex mezzala di Atalanta, MIlan, Siena, Udinese e Bologna e Valerio Anastasi, già attaccante di Chievo, SudTirol, Reggiana, Monza, Mantva e Seattle, negli Stati Uniti. Nella finalissima hanno sconfitto per 9-6 Luca Ceccarelli e Alessandro Budel.

Francesco Totti

Antonio Cassano

Da sinistra, Llorente e Candela in campo