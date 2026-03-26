Vento nel Comasco, raffiche fino a 80 km/orari. Disagi e interventi dei vigili del fuoco

Vento forte nel Comasco con raffiche tra 60 e 80 km/orari in pianura e fino a 100 nelle zone di montagna. La Protezione Civile della Lombardia aveva emesso già ieri un’allerta arancione estesa all’intera giornata odierna. Reti da cantiere abbattute, bidoni dell’immondizia che dai marciapiedi sono finiti al centro delle carreggiate, cartelli caduti. Numerosi già dalla prima mattinata gli interventi dei vigili del fuoco per piante pericolanti ma anche lamiere e tegole finite in strada.

Il maltempo ieri sera sul Lario si è abbattuto sottoforma di violenti temporali e grandinate con i chicchi che hanno imbiancato molte zone della provincia da Lipomo, Albavilla e nell’Erbese, a Cernobbio e Maslianico e Lurate Caccivio. Numerose le foto di località “imbiancate” pubblicate sui social.

Oggi nuvole alternate a qualche schiarita ma, come detto, è stato il vento a flagellare il territorio e a costringere molti a cambiare i piani. Ridotte, ad esempio, le bancarelle del mercato di viale Cattaneo e Battisti.

Lago naturalmente mosso e difficoltà per battelli e aliscafi: la Navigazione Laghi ha emesso un avviso spiegando che a causa delle avverse condizioni meteorologiche fino a venerdì compreso il servizio pubblico di linea potrà essere temporaneamente sospeso, invitando gli utenti a contattare i numeri di riferimento.