Incidente a Cantù, muore motociclista di 57 anni

Lo schianto tra auto e moto poco dopo le 15 a Cantù, vicino alla frazione di Vighizzolo, in via Ginevrina da Fossano. La chiamata e l’arrivo dei mezzi di soccorso in codice rosso ad indicare la massima gravità. Dopo le manovre di rianimazione sul posto, il trasporto urgente in ospedale, ma non ce l’ha fatta il motociclista 57enne, è morto poco dopo l’arrivo al Sant’Antonio Abate.

Da quanto ricostruito sembra che la due ruote stesse viaggiando in direzione Vighizzolo quando si è verificato l’impatto con l’auto all’altezza della scuola internazionale. Rilievi affidati alla polizia locale che sta ricostruendo l’esatta dinamica dello schianto.