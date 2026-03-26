Cittadini sempre più preparati fermano i malintenzionati. Sventate altre due truffe del finto carabiniere

Cittadini sempre più preparati fermano i malintenzionati. Ieri sera a Tavernerio e Villa Guardia, si sono verificati due tentativi di truffa con la tecnica del finto carabiniere. Il truffatore ha simulato inesistenti situazioni di emergenza, avanzando richieste di denaro per la presunta risoluzione immediata.

In entrambi i casi le vittime hanno dimostrato lucidità e hanno intuito l’inganno e subito contattato, il Numero Unico di Emergenza 112. I militari, arrivati in pochi istanti, hanno fornito loro supporto e rassicurazione, ribadendo la che si trattava di un tentativo di truffa.