Bulgarograsso, tetto in fiamme. Cinque squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo

Intervento dei vigili del fuoco a Bulgarograsso a partire dalle 12.50 in via Per Appiano per l’incendio del tetto di un’abitazione. E’ stato necessario l’intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Como e distaccamenti di Appiano e Lomazzo per spegnere il rogo che ha interessato circa cento metri quadrati di tetto con danni ingenti anche al sottotetto. Non si segnalano persone coinvolte. Ancora al vaglio le cause. Si è reso necessario bloccare l’utilizzo di alcuni locali degli appartamenti sottostanti fino al completamento delle verifiche di sicurezza. Da quanto ricostruito sette residenti non potranno rientrare a casa e saranno ospitati da familiari.