(ANSA) – CITTÀ DEL MESSICO, 05 MAR – La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha affermato che "non ci sarà alcuna sottomissione" dopo che gli Usa hanno imposto tassi del 25% sulle importazioni dal Messico. "È un momento decisivo per il Messico, dipenderà da cosa accadrà nei giorni prima di domenica. Non ci sarà alcuna sottomissione, siamo una grande nazione", ha detto la presidente. Pur assicurando che l’economia messicana "sta andando bene", Sheinbaum ha sottolineato che "se le circostanze continuano, guarderemo al Canada e ad altri Paesi" ed ha aggiunto che la chiamata programmata con il presidente Trump potrebbe aver luogo domani. (ANSA).