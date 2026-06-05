Olgiate Comasco, i carabinieri fermano l’auto sospetta. Spacciatore in fuga, arrestati gli altri due

I carabinieri di Olgiate Comasco ieri sera hanno intercettato un veicolo sospetto in via Carducci (località Baragiola), con a bordo tre persone. Quando gli hanno intimato l’alt, uno dei passeggeri è riuscito a sottrarsi al controllo, scappando di corsa a piedi e facendo perdere le proprie tracce. I militari sono riusciti subito a fermare gli altri due, un italiano e un marocchino. L’uomo in fuga, per il quale sono ancora in corso le ricerche, ha abbandonato lungo il tragitto diversi involucri contenenti: 50,6 grammi di hashish, 19,3 di eroina, 3,6 di eroina tipo “brown sugar” e altri 3,5 di cocaina.

Nel corso della successiva perquisizione personale e dell’auto è stata scoperta altra droga, in quantitativi minori, oltre ad un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento delle dosi.

I due uomini sono stati arrestati e processati, nella mattinata odierna, con rito direttissimo.