(di Francesco De Filippo) (ANSA) – TRIESTE, 08 MAR – Maria Plozner Mentil fu uccisa da un cecchino austroungarico nel 1916 mentre saliva a Passo Pramosio, lungo l’attuale linea di confine tra Friuli Venezia Giulia e Austria. Era una portatrice carnica: quando le donne ancora non indossavano divise, s’impegnavano nella guerra da civili. Spesso compiendo missioni più rischiose di quelle dei militari. Non è un caso se nel 1997 le fu assegnata la Medaglia d’Oro al Valor Militare. Dunque è giusto che a Maria Plozner Mentil per l’8 marzo la Difesa abbia intitolato la Caserma di "La Comina" (Pordenone). "E’ l’unica caserma dedicata a una donna ed un omaggio a tutte le portatrici che, nella Prima Guerra Mondiale, portavano a spalla nella loro gerla, da valle fino in cima, viveri e munizioni per i soldati di montagna impegnati al fronte", come ha scritto la sottosegretaria alla Difesa, delega alle politiche di parità di genere e pari opportunità Isabella Rauti in una nota. Plozner era nata a Timau nel 1884 e morta nel territorio di Paluzza nel 1916 appunto. Come tante, badava a 4 figli e aveva il marito al fronte, sul Carso, e come tante rispose all’ appello dell’esercito che chiedeva volontari per portare i rifornimenti dalle retrovie alla prima linea. Quindi divenne una portatrice carnica. Rauti paragona quelle donne a vere "patriote italiane, come le donne in uniforme che quest’anno festeggiano i 25 anni del loro ingresso nelle Forze Armate, precedute dal personale civile femminile". Si sancisce così una "piena parità nell’accesso ai ruoli e nelle progressioni di carriera". L’intitolazione è avvenuta con una cerimonia due giorni fa con tanto di targa, alla quale hanno partecipato la stessa Rauti, il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, il generale del Comfop Nord Maurizio Riccò, il comandante della brigata Ariete Domenico Leotta e le discendenti Daniela e Cornelia, giunte dal Lussemburgo dove risiedono e che della bisnonna avevano sempre sentito parlare in famiglia. Il loro padre era emigrato a 17 anni, era il figlio della primogenita dei 4 figli di Maria Plozner, Dorina. Per l’esattezza ad essere intitolato a Maria Plozner è un Comprensorio militare del centro addestrativo multifunzione Ariete di San Quirino. Alla cerimonia c’era anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani per il quale "riconoscere il suo valore ancora una volta e onorare con lei il sacrificio di tutte le donne e gli uomini della nostra regione". Alla memoria di Plozner Mentil, precisa il Messaggero Veneto era stata dedicata, nel 1955, una caserma degli alpini, ora dismessa, a Paluzza. (ANSA).