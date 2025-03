(ANSA) – TRIESTE, 09 MAR – Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in nottata a Santa Maria la Longa (Udine) intorno a mezzanotte. La vittima aveva 48 anni e risiedeva a Fiumicello Villa Vicentina; nell’ incidente sono state coinvolti tre autoveicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Aiello, l’uomo però è morto all’istante. Secondo una ricostruzione, un’Audi A4 station wagon – guidata da un giovane di 22 anni in compagnia di un ragazzo di 19, entrambi cittadini romeni – ha invaso la corsia di marcia opposta, finendo addosso alla Opel Corsa sulla quale stava viaggiando la vittima e che proveniva dalla direzione opposta. Gli occupanti di una terza vettura non hanno invece riportato danni fisici. (ANSA).