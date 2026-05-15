“Concerti di maggio”, appuntamento domenica con la musicista Elisabeth Zawadke

Nuovo appuntamento della rassegna “Concerti di Maggio”, organizzata dalla Associazione musicale Amici dell’organo di Breccia nella chiesa parrocchiale di San Cassiano.

Domenica 17 maggio alle ore 21 sarà protagonista la docente e musicista Elisabeth Zawadke, interprete di fama internazionale. Il concerto, dal titolo “La letteratura nella musica organistica”, accompagnerà il pubblico in un percorso tra parola, immaginazione e suono, intrecciando la grande tradizione organistica europea con suggestioni letterarie e contemporanee.

La letteratura nella musica sarà uno dei fili conduttori del concerto: i brani verranno presentati anche attraverso la lettura delle opere letterarie a cui si ispirano, con l’obiettivo di contestualizzarli e favorirne una più profonda comprensione da parte del pubblico.