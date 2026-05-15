Fusione tra Lambrugo e Lurago d’Erba, domenica di voto per i cittadini dei due paesi

Lurago d’Erba e Lambrugo, cittadini al voto per la fusione. Domenica 17 maggio dalle 7.00 alle ore 23.00 i residenti saranno chiamati alle urne per il referendum consultivo comunale per unire le due realtà. Due i quesiti, il primo è: “Volete che i Comuni di Lambrugo e Lurago d’Erba siano unificati?” (scheda verde) mentre il secondo (scheda gialla) chiede di scegliere il nuovo nome. “Volete che il nuovo Comune sia denominato:a) Lambrugo con Lurago- b) Lurago al Lambro- c) Borgo Comasco”.

Come sempre per votare bisogna presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Chi avesse smarrito la tessera elettorale, o avesse esaurito gli spazi a disposizione, potrà chiederne il duplicato o il rilascio di una nuova tessera, negli uffici comunali che resteranno aperti anche sabato e domenica.

Le due amministrazioni hanno concordato l’avvio dell’iter di fusione nei mesi scorsi. Una decisione motivata dalla volontà di migliorare e implementare i servizi per i propri cittadini, unendo le sinergie nell’utilizzo delle risorse e professionalità comunali.Il fronte del No in questi mesi ha parlato di procedura affrettata, di poco dialogo, di processo irreversibile, di perdita della propria identità e di manovre più politiche che di risposte alle necessità degli abitanti.

Ora è arrivato il momento della decisione finale sulla fusione tra i due enti spetta ai cittadini tramite un referendum, 6.729 quelli chiamati al voto di cui 4.622 a Lurago d’Erba e 2.107 a Lambrugo). Bisogna raggiungere il quorum del 25% in ognuno dei due Comuni che corrisponde al 50% più uno del totale complessivo dei votanti.