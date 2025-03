(ANSA) – FIRENZE, 12 MAR – Dall’intelligenza artificiale ai visori: si è aperta stamani a Firenze l’11/a edizione di Didacta, che andrà avanti fino al 14 marzo alla Fortezza da Basso. Tra i presenti all’inaugurazione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro. "Quella che stiamo per inaugurare non è solo l’undicesima edizione – ha dichiarato in apertura il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini – ma è soprattutto l’edizione più bella e grande di sempre da quando Didacta Italia è nata qua a Firenze, nel 2017", il presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti ha sottolineato che "la necessità di riallineare domanda e offerta sul mercato del lavoro è testimoniata dal dato secondo cui nell’area fiorentina la difficoltà di reperimento delle imprese supera il 50% con punte del 70-80% nei settori più specializzati dell’informatica e dell’ambiente, per questo Didacta Italia è diventata uno strumento straordinario per migliorare e orientare la formazione scolastica dei giovani". Secondo il presidente di Indire Francesco Manfredi "quest’anno Didacta assume un significato speciale: è dedicata al centenario di Indire, un traguardo importante per il nostro ente". La rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci ha dichiarato che l’intento della manifestazione "è presentare al pubblico di docenti e professionisti della formazione le testimonianze più all’avanguardia sui temi che riguardano la formazione universitaria e che spaziano dalla digital education all’applicazione dell’intelligenza artificiale nella didattica, dalle microcredenziali". Tra le innovazioni anche i visori di ‘Another Reality’: "Noi da circa 10 anni ci occupiamo di tecnologie immersive, quando è nata la realtà virtuale – ha detto Lorenzo Cappannari ceo dell’azienda -. Usiamo da tanti anni queste tecnologie per creare simulazioni nel mondo dell’educazione. Quello che abbiamo realizzato è una piattaforma per le scuole e le aziende, che permette di creare e usare al meglio simulazioni immersive, giochi formativi. La piattaforma nasce per permetter sempre di più a tutti di creare i contenuti". (ANSA).