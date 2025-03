(ANSA) – GORIZIA, 13 MAR – Ha coinvolto anche uomini e donne della Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" di Gorizia la formazione promossa dalla struttura specializzata ACI Ready2Go per un corso sulla sicurezza stradale. Un evento che rientra nell’ambito del progetto GO4Safety Fvg per la promozione della cultura della sicurezza stradale, che l’Automobile Club Gorizia porta avanti grazie al contributo della Regione. Le attività si sono svolte nella "Caserma Montesanto", sede del Reparto Comando e Supporti Tattici "Cavalleggeri di Treviso", interessando circa 150 militari della Brigata. Un’attività, quella tra ACI e Esercito, che sinora ha consentito di formare ed informare oltre 1.400 militari sui principali rischi della strada e una maggiore consapevolezza delle pratiche corrette alla guida. L’appuntamento di Gorizia rappresenta il settimo progetto per le Forze Armate realizzato dall’Automobile Club d’Italia dopo quelli di Salerno, Rivoli, Lainate (Milano), L’Aquila, Fossano (Cuneo) e Sassari. "Il nostro personale, già altamente specializzato ed esperto nella conduzione di tutti i veicoli in dotazione, ha apprezzato quest’ulteriore momento informativo, perché il concetto di sicurezza stradale, pur essendo alla base del nostro quotidiano operare, per la sua importanza va sempre evidenziato cogliendo ogni possibile occasione", ha fatto sapere il colonnello Diego Cicuto, comandante del Distaccamento. All’evento conclusivo ha preso parte anche il prefetto di Gorizia, Ester Fedullo, che ha sottolineato la notevole valenza del progetto. (ANSA).