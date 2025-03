(ANSA) – VENEZIA, 14 MAR – Pioggia intensa in tutto il Veneto oggi e domani si replica. Sulle Dolomiti è nevicata con una spolvera di 2 centimetri a Cortina d’Ampezzo e punte fino a 10 centimetri ad Arabba, nella zona del Nevegal e Bosco del Cansiglio sulle prealpi bellunesi e di 15-10 centimetri in alcune zone dell’Altopiano di Asiago. A Venezia nella notte è stato alzato il sistema Mose a protezione dall’acqua alta, non ha toccato quindi la cittò, che ha registrato, fuori laguna i 115 centimetri di altezza su medio mare. Le temperature sono stazionarie con le minime tra i 6 (Dolomiti) e i 9 gradi, le massime tra i 12, in montagna, e i 17 gradi generalmente in calo. I Venti – secondo l’Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto), sono deboli e il mare mosso. (ANSA).