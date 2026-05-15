Fumano hashish sul tetto del Politeama, denunciati e sanzionati tre giovani

Fumano hashish sul tetto del Politeama, denunciati per invasione di terreni ed edifici un 18enne residente a Seregno e due 20enni, uno di Sesto San Giovanni e l’altro di Moio de’ Calvi, in provincia di Bergamo. I tre sono stati anche sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Oltre ad aver sentito un forte odore acre attorno al 18enne e ai due 20enni, gli agenti li hanno trovati in possesso di 5 grammi di hashish. È successo giovedì pomeriggio, dopo le 17, quando la polizia è intervenuta in via Gallio in seguito a una segnalazione. Portati in questura per ulteriori accertamenti, i tre sono stati denunciati e sanzionati.

L’ex cineteatro è chiuso da più di vent’anni e ora in balia del degrado. Il Comune di Como intanto cerca di venderlo: dopo la prima asta andata deserta, si spera nella seconda. Il prezzo è stato abbassato del 15%, superando comunque 3,2 milioni di euro, e l’amministrazione comunale spera ora in un esito positivo. Gli interessati potranno farsi avanti fino alle 17 del prossimo 24 giugno. Lo storicedificato nel 1910 e chiuso nel 2005. La storica struttura nel 2023 è stata acquistata da Palazzo Cernezzi. E se l’idea iniziale era il rilancio, presto ha preso corpo la strada della vendita, il primo tentativo di asta pubblica è fallito, si apre il secondo.

La struttura presenta evidenti segni del tempo e diversi problemi legati alla mancata manutenzione. Una situazione critica che ha reso ancora più pericoloso il gesto dei tre giovani.