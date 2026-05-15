Tentano l’esame della patente con il trucco, denunciati un 23enne egiziano e un 28enne indiano

Tentano l’esame della patente con il trucco, ma vengono scoperti dall’esaminatore: la polizia ha denunciato un 23enne egiziano e un 28enne indiano per indebito utilizzo di dispositivi elettronici. È successo giovedì mattina intorno alle 10, quando una volante è stata inviata nella sede della motorizzazione civile di Como.

La sede della motorizzazione a Como

L’esaminatore aveva notato la presenza di due candidati che, stando al racconto riferito agli agenti, mostravano difficoltà a comprendere l’italiano. Insospettito, una volta fatti accomodare tutti i candidati, l’esaminatore è passato tra i banchi con l’apposito strumento per rilevare eventuali apparecchi elettronici o acustici. È a quel punto che il dispositivo ha dato segnale positivo nelle postazioni del 23enne del 28enne. Dall’ispezione della polizia è emerso che entrambi avevano una micro camera sul bottone della camicia, collegata a dispositivi elettronici fissati sul braccio, oltre a un micro auricolare nell’orecchio e un micro trasmettitore nascosto nella tasca del pantalone.