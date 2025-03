(ANSA) – BOLOGNA, 16 MAR – "Le piogge questa volta si sono concentrate maggiormente al confine fra Romagna e Toscana, motivo per cui è risultata più colpita la Toscana. Tra i Comuni più interessati nella nostra regione c’è Brisighella che è stata fortemente colpita: ci sono una cinquantina di famiglie coinvolte, si tratta di abitazioni nelle immediate vicinanze dei fiumi per le quali l’unica strada percorribile è la delocalizzazione ormai". Lo dice al Corriere di Bologna il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale dopo la gestione delle ultime 48 ore da allerta rossa per il rischio di piene. "Il prossimo passaggio – sottolinea sul delicato punto delle delocalizzazioni – intanto è l’aggiornamento del decreto. Ho parlato diverse volte sia con esponenti del governo sia con il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami e mi sento di dire che c’è sintonia di vedute rispetto all’aggiornamento del quadro normativo per velocizzare. Poi, sì, il secondo passaggio sarà l’ordinanza sulle delocalizzazioni: andranno aumentate le cifre ipotizzate inizialmente. Ci sono casi puntuali e specifici in cui, anche per eventi gestiti, controllati, di minore entità si va sott’acqua: su quelli bisogna intervenire tempestivamente". "Non parliamo di migliaia di abitazioni, ma sicuramente di qualche centinaio su cui agire in tempi rapidi, prevedendo per i cittadini un indennizzo per poter riacquistare una casa nuova senza avviare procedure di ricostruzione complicatissime. Stiamo già lavorando su questo insieme al commissario Curcio". "Dobbiamo dire ai cittadini – precisa – che tutte le istituzioni stanno lavorando per aumentare la sicurezza del territorio e la aumenteremo radicalmente, ma dobbiamo anche dire loro che in questo nuovo mondo davanti a un’allerta rossa bisogna preoccuparsi. È brutto? Sì. È un senso di precarietà della nostra vita? Sì. Ma non è che dicendo che non è così risolviamo il problema. È come vivere in una zona sismica: questa è una zona alluvionale con rischio idraulico elevato che può vacillare anche se è tutto perfetto". (ANSA).