(ANSA) – TRENTO, 17 MAR – Sono ancora in corso le operazioni di bonifica per una valanga di notevoli dimensioni staccatasi nella tarda mattinata di oggi sul ghiacciaio Presena e che ha travolto tre scialpinisti, tutti di nazionalità tedesca, impegnati nella discesa. L’allarme – comunica il Soccorso alpino del Trentino – è stato lanciato intorno alle 11 da parte di un quarto compagno, unico illeso del gruppo. Lo scialpinista inizialmente disperso è stato estratto dalla neve in arresto cardiaco e ha perso la vita durante le manovre di rianimazione. Ricevuto il nulla osta delle autorità per la rimozione della salma, il corpo dell’uomo è stato elitrasportato in piazzola a Vermiglio, in valle di Sole, mentre il personale di soccorso e due unità cinofile sono rimaste sul posto per proseguire nella bonifica dell’area. (ANSA).