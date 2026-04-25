Laglio, schianto sulla Statale Regina: morto motociclista 60enne di Senna Comasco

E morto il motociclista coinvolto in un tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, sulla Statale Regina a Laglio. Si tratta di Roberto Fasana, 60enne di Senna Comasco.

Per i soccorsi è stato inviato l’elicottero e dopo le prime cure il motociclista è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e l’uomo è deceduto nella serata di ieri.

Secondo quanto ricostruito, lo schianto è avvenuto tra la moto condotta dal 60enne e una Fiat 500, con a bordo un giovane di 25 anni e una giovane di 28. I due mezzi, che stavano percorrendo la Regina in direzioni opposte, si sarebbero scontrati frontalmente. Sono rimasti feriti in modo lieve i due occupanti della macchina.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi e per gestire il traffico, paralizzato dopo l’incidente. La strada ieri sera è stata temporaneamente bloccata. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.

Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in quel tratto di strada. L’auto e la moto sono state sequestrate. L’indagine per omicidio stradale è coordinata dal magistrato Antonia Pavan.