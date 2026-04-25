Decreto sicurezza, Molteni: “Orgoglioso. Uno sforzo immane per contrastare tutte le forme di illegalità”

Dopo il via libera della Camera al decreto sicurezza bis, interviene il sottosegretario all’Interno, il canturino Nicola Molteni.

“Sono orgoglioso e fiero di questo decreto e di tutti i provvedimenti in materia di sicurezza e immigrazione approvati in questi anni assieme al ministro Matteo Piantedosi su impulso della Lega. – ha dichiarato Molteni – Uno sforzo immane per contrastare tutte le forme di illegalità, degrado e immigrazione irregolare per una sicurezza più moderna ed efficiente. Decreti nell’interesse delle nostre straordinarie forze di polizia, dei cittadini e delle comunità locali e che puntano a migliorare l’aspettativa di sicurezza e la domanda di vivibilità dei territori a fronte di una criminalità che cambia e muta. Non prendiamo lezioni da chi quando ha avuto responsabilità di governo ha tagliato gli organici, chiuso i presidi di legalità, bloccato il turn over e limitato tutele e dignità agli operatori delle forze dell’ordine. Investire in sicurezza è prioritario per la crescita dell’Italia e se serviranno altri provvedimenti normativi – conclude Molteni – non ci tireremo indietro”.