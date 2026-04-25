Decreto sicurezza, Molteni: “Orgoglioso. Uno sforzo immane per contrastare tutte le forme di illegalità”

Avatar Silvia Legnani

Silvia Legnani

in

a

8387 Decreto sicurezza Molteni Orgoglioso. Uno sforzo immane per contrastare tutte le forme di illegalita 1777131999

Dopo il via libera della Camera al decreto sicurezza bis, interviene il sottosegretario all’Interno, il canturino Nicola Molteni.

“Sono orgoglioso e fiero di questo decreto e di tutti i provvedimenti in materia di sicurezza e immigrazione approvati in questi anni assieme al ministro Matteo Piantedosi su impulso della Lega. – ha dichiarato Molteni – Uno sforzo immane per contrastare tutte le forme di illegalità, degrado e immigrazione irregolare per una sicurezza più moderna ed efficiente. Decreti nell’interesse delle nostre straordinarie forze di polizia, dei cittadini e delle comunità locali e che puntano a migliorare l’aspettativa di sicurezza e la domanda di vivibilità dei territori a fronte di una criminalità che cambia e muta. Non prendiamo lezioni da chi quando ha avuto responsabilità di governo ha tagliato gli organici, chiuso i presidi di legalità, bloccato il turn over e limitato tutele e dignità agli operatori delle forze dell’ordine. Investire in sicurezza è prioritario per la crescita dell’Italia e se serviranno altri provvedimenti normativi – conclude Molteni – non ci tireremo indietro”.