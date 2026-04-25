Elezioni 2027, spunta il nome di Enrico Gelpi. Potrebbe essere il presidente di Aci Como il candidato del centrodestra in vista delle prossime amministrative a Como. Un personaggio di lunga esperienza, politica e non soltanto.
Gelpi, oltre ad essere da anni ai vertici dell’ente di viale Masia, è stato anche il presidente nazionale dell’Aci oltre che membro di importanti commissioni internazionali dell’automobile.
A Palazzo Cernezzi è già stato assessore e quindi conosce la macchina amministrativa comunale.
Elezioni amministrative 2027, nel centrodestra spunta il nome di Enrico Gelpi
Elezioni 2027, spunta il nome di Enrico Gelpi. Potrebbe essere il presidente di Aci Como il candidato del centrodestra in vista delle prossime amministrative a Como. Un personaggio di lunga esperienza, politica e non soltanto.