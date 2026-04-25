Lungolago, sostituite le reti danneggiate. Nessuna certezza sui tempi per la posa dei parapetti

Parapetti sul Lungolago, ieri sono state sostituite le reti, che in alcuni punti della passeggiata risultavano danneggiate o completamente distrutte e quindi pericolose. L’intervento è stato effettuato da Regione Lombardia. La conferma arriva dall’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi ci sarebbero stati infatti contatti con l’assessore regionale Massimo Sertori per l’incarico della sostituzione e manutenzione dei parapetti provvisori in attesa di quelli definitivi, per i quali i tempi non sono ancora stati delineati. Il Comune ha chiesto alla Regione di provvedere il prima possibile alla posa. Nel frattempo, il Lungolago resta ancora con le reti da cantiere, che seppur sostituite e quindi ora finalmente in buono stato, non rendono giustizia alla bellezza del paesaggio.