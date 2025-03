(ANSA) – ROMA, 23 MAR – "Caro presidente Conte, io non ho diffamato i 5 Stelle ma semplicemente detto che l’approccio grillino dell’uno vale uno ha ‘secondo me’ contribuito alla distruzione delle istituzioni italiane". Comincia così il lungo post con cui il ministro della Difesa, Guido Crosetto, replica al post di Giuseppe Conte, nel quale pone alcune domande al ministro accusandolo di aver diffamato il Movimento 5 Stelle. "Lo dico da anni perché penso che invece sia la qualità delle persone a fare la differenza. È la mia idea, diversa dalla vostra. Ognuno si tiene la sua. Ma non è infamante – ribadisce Crosetto -. E non ha nulla a che fare con il battersi contro la corruzione e la mafia, cosa che è un obbligo per chiunque si impegni in politica. È, semmai, come o con che qualità di persone farla. Ma non è questo il tema. Per cui mi scuso perché non volevo offendere nessuno ma mi tengo la mia idea ed il mio giudizio sull’uno vale uno. Tra l’altro, parlavo di una fase del M5S, quella grillina, che non esiste perché lei, Conte, l’ha rottamata". (ANSA).