Automotive, Oriente e Sostenibilità. Eco-Logica 2026, successo per l’evento di Etv

Mobilità, innovazione sostenibilità: è andata in scena oggi l’edizione 2026 di Eco-Logica, l’evento organizzato nella sede di Espansione Tv e giunto alla quinta edizione. Focus di quest’anno l’Oriente e, in particolare, la Cina, oggi tra i principali protagonisti della trasformazione dell’industria automobilistica globale. Un attore che si muove tra competizione e collaborazione con l’Europa, dentro un contesto segnato da transizione energetica, innovazione tecnologica e nuovi equilibri geopolitici. Questi i temi che hanno animato il confronto della mattinata, che ha messo insieme punti di vista diversi. A partire dall’analisi geopolitica del consulente scientifico di Limes Germano Dottori, quindi lo sguardo sul settore automotive con il direttore editoriale di Quattroruote Gian Luca Pellegrini e il direttore dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica Gianmarco Giorda.

Accanto a queste voci il punto di vista del mondo industriale con Andrea Durante, manager di Eldor Corporation. Per il mondo accademico parola a Nicoletta Cannone, docente e ricercatrice attiva sui temi della sostenibilità e dell’ambiente. A chiudere il giro Francesco Wu, che si è concentrato sui rapporti economici tra Italia e Cina.

A coordinare il confronto, molto seguito e partecipato, la giornalista Francesca Galbiati. Presenti autorità e istituzioni cittadine e numerosi studenti.

Nel pomeriggio, dalle 14, l’appuntamento si è spostato poi su attività più pratiche. Gli adulti hanno potuto provare le più recenti vetture elettriche e ibride, affiancati da operatori e istruttori, con la possibilità di conoscere da vicino tecnologie, sistemi di assistenza alla guida e soluzioni di ricarica. I bambini, invece, hanno partecipato con entusiasmo al laboratorio di educazione stradale curato dalla Polizia locale di Como, con percorsi guidati e attività pratiche pensate per imparare giocando.