Como Women batte l’Inter 3-0. Doppietta di Nischler e gol di Bernardi nell’ultima di campionato

Si chiude nel migliore dei modi la stagione del Como Women, che espugna l’Arena Civica “Gianni Brera” con un netto 3-0 ai danni dell’Inter. La squadra di Paolo Tramezzani ha indirizzato il match già nel primo tempo grazie alla rete di Veronica Bernardi al 37′ e al raddoppio di Nadine Nischler al 43′. Nella ripresa, al 53′, è arrivata la doppietta personale di Nischler a fissare il risultato definitivo, respingendo ogni tentativo di reazione nerazzurro.

Grazie a questo successo, le lariane salgono a quota 33 punti in classifica, un risultato che permette loro di occupare al momento l’ottavo posto davanti a Milan e Napoli. La posizione definitiva dipenderà tuttavia dai risultati delle altre formazioni, dato che manca ancora una giornata al termine del campionato per diverse squadre del gruppo di metà graduatoria. Il Como chiude comunque l’annata con un bilancio positivo di 9 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Nel post-partita, le protagoniste hanno analizzato l’annata sottolineando la solidità del progetto tecnico. Bernardi ha rimarcato l’importanza del supporto ricevuto dall’allenatore per la propria crescita, mentre Mina Bergersen ha indicato nella compattezza dello spogliatoio il fattore determinante per superare i momenti di discontinuità vissuti durante la stagione e chiudere con una vittoria di prestigio.