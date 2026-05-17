Domenica da bollino rosso sulla A9: congestionata la tratta verso la Svizzera

Mattinata complicata sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dove il traffico risulta congestionato in diversi punti, specialmente in direzione del confine svizzero.

Secondo l’ultimo aggiornamento delle 10:15, si registrano code tra Fino Mornasco e la barriera di Como Grandate per traffico intenso. La situazione è critica anche più a nord: si segnalano rallentamenti tra Como Monte Olimpino e Como Nord in direzione Svizzera, mentre allo svincolo di Como Nord la viabilità ordinaria non riceve il flusso proveniente da Lainate, causando ulteriori incolonnamenti.