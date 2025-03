(ANSA) – CAGLIARI, 27 MAR – E’ stato trovato privo di vita Mauro Abis, il 60enne di Sardara disperso da ieri tra Scivu e Capo Pecora, nel comune di Arbus (sud Sardegna), mentre faceva parapendio. Questa mattina l’elicottero Drago dei vigili del fuoco ha individuato il corpo sulla scogliera in prossimità della spiaggia di Scivu. E’ stato il medico del Soccorso alpino a confermare il decesso, poi il cadavere è stato recuperato e trasferito in terraferma. L’allarme è scattato ieri sera. Di Abis si erano perse le tracce durante una discesa con il parapendio, un amico che era con lui lo aveva perso di vista. Le ricerche del 60enne sono scattate subito e proseguite oggi per la tutta la mattina, sino all’individuazione del corpo. Impegnato il personale del Soccorso alpino, vigili del fuoco, Guardia costiera e forze dell’ordine. (ANSA).