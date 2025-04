(ANSA) – ROMA, 01 APR – Freddo e neve fino in collina al CentroSud. Sono queste, in estrema sintesi, le previsioni di oggi e domani secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it che conferma la discesa di un nucleo polare dalla Svezia. Da giovedì il meteo sarà decisamente migliore su quasi tutto il paese. "Le temperature – afferma – crolleranno di 6-7 gradi, facendo scivolare gran parte d’Italia ben sotto le medie del periodo. A Roma sono previsti 13-14 gradi di giorno, almeno 5°C in meno del normale. Nelle ore più fredde la Capitale crollerà fino a 3-4°C con una temperatura percepita sottozero a causa dei venti gelidi da nord-est". Sono previste nevicate fino in collina tra Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. "Soprattutto in Abruzzo – sottolinea Tedici – potremo avere accumuli significativi oltre i 1200 metri, con fiocchi capaci di imbiancare il territorio fino ai 700-900 metri di quota". In sintesi, si avrà un colpo di coda invernale per il primo giorno d’aprile su medio Adriatico, Lazio e su parte del Sud. Al Nord il cielo tenderà a coprirsi, ma le temperature saranno nella media. Venti sostenuti soffieranno un po’ su tutto il Paese, a tratti anche moderati fino alla Pianura Padana. Mercoledì il tempo peggiorerà al NordOvest con qualche nevicata sulle Alpi Occidentali, mentre al Centrosud i fenomeni saranno meno intensi e meno diffusi. Anche le temperature inizieranno a risalire e da giovedì il meteo sarà decisamente migliore su quasi tutto il paese. Nel dettaglio: – Martedì 1. Al Nord: nubi sparse, occasionali rovesci sulla Romagna, in serata sulla pianura. Al Centro: diffusamente instabile, neve fino in collina. Al Sud: piogge su gran parte dei settori. – Mercoledì 2. Al Nord: molto nuvoloso con qualche fiocco sulle Alpi Occidentali, isolati rovesci altrove. Al Centro: instabile con qualche isolato rovescio poi migliora. Al Sud: rovesci poi migliora. – Giovedì 3. Al Nord: torna il sole ovunque. Al Centro: torna il sole ovunque. Al Sud: temporali su Appennini e zone adiacenti. (ANSA).