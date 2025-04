(ANSA) – TRIESTE, 07 APR – Nel 1995 il gruppo di ricercatrici e ricercatori che lavoravano con il filosofo Pier Aldo Rovatti, nell’ambito del suo insegnamento di Storia della filosofia contemporanea all’Università di Trieste, hanno avviato un dibattito sugli Scritti di Basaglia con gli operatori psichiatrici, che in quegli anni stavano dando forma ai nuovi servizi di salute mentale sul territorio, dopo lo smantellamento del manicomio. Le registrazioni di quei quattro seminari sono stati digitalizzati e si possono ascoltare su YouTube (https://www.filolab.it/ follia-e-psichiatria/). Sono complessivamente quattro puntate e nella discussione che segue le relazioni iniziali, prendono la parola i protagonisti di quegli anni: Franca Ongaro Basaglia, Franco Rotelli, Michele Zanetti, Peppe Dell’Acqua, Giovanna Gallio, Roberto Mezzina, Mario Novello e tanti altri. "Da parte nostra, non c’era la volontà di mettere un cappello teorico alle pratiche di deistituzionalizzazione che si stavano compiendo lì, ma piuttosto di far capire che i loro problemi andavano ben oltre il mondo stretto della psichiatria, avevano a che fare con un sapere teorico più largo. E questa finalità doveva essere riconosciuta e apprezzata", hanno commentato alcuni di quegli studiosi. Quello di ricercatrici e ricercatori e Rovatti fu anche il primo incontro pubblico del Laboratorio di filosofia contemporanea, che usciva dai perimetri accademici per confrontarsi con la città. Un approccio di studio che molti anni dopo avrebbe dato vita alla Scuola di filosofia. (ANSA).