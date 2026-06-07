Attività di diserbo nei cimiteri cittadini, serie di chiusure

Per una serie di servizi di diserbo chimico sulle pavimentazioni di alcuni cimiteri di Como, è stata disposta la chiusura temporanea dei camposanti cittadini. L’amministrazione ha predisposto il calendario.
IL CALENDARIO
Cimitero di Rebbio, martedì 9 giugno 2026
Cimitero di Breccia, mercoledì 10 giugno
Cimitero di Albate, venerdì 12 giugno
Cimitero di Lora, venerdì 12 giugno
Cimitero di Civiglio, sabato 13 giugno
Cimitero vecchio di Camnago, lunedì 15 giugno
Cimitero nuovo di Camnago lunedì 15 giugno