Diritti delle persone con disabilità: il ministro Alessandra Locatelli a New York

Dal 9 all’11 giugno 2026 il ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli, parteciperà a New York, alle Nazioni Unite, alla diciannovesima Conferenza annuale degli Stati, parte della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Ad aprire la partecipazione dell’Italia alla conferenza sarà l’inaugurazione della mostra itinerante “Inclusion and Disability: The Solfagnano Charter-Nothing about us, without us”, ispirata dal documento finale del primo G7 Inclusione e Disabilità del 2024. Il taglio del nastro è in programma lunedì 8 giugno alle 18 al Palazzo delle Nazioni Unite.

Martedì 9 giugno, giornata di apertura dei lavori, Alessandra Locatelli interverrà in seduta plenaria e affronterà diversi punti sul tema del diritto di tutti alla piena cittadinanza, con particolare attenzione alla vita sociale e ricreativa, ma anche alla tutela e alla sicurezza delle persone con disabilità in caso di emergenza.

Nella giornata di mercoledì 10 giugno sarà la volta, invece, di due eventi organizzati dall’Italia: “I talenti sportivi nel progetto di vita” e “Il cambiamento di prospettiva: vedere le potenzialità e non i limiti anche attraverso le attività ricreative e sportive”

.Il primo evento, che si terrà alle 10 nella Conference Room 11 del Palazzo dell’Onu, è co-sponsorizzato da Regno Unito e International Disability Alliance. Il secondo, in programma alle 11.30 nella Delegates Dining room, è co-sponsorizzato da Lega Araba e International Disability Alliance.

“I side events previsti mettono in luce concretamente l’impegno dell’Italia nella promozione delle attività sociali, relazionali, ricreative, sportive e culturali per tutti, con la presenza e la testimonianza di atleti, lavoratori ed enti del Terzo settore – spiega il ministro Locatelli – Dobbiamo impegnarci sempre di più per valorizzare capacità e talenti, puntare sulle potenzialità di ogni persona e non fermarci ai limiti”.

Nella giornata dell’11 giugno, invece, il Ministro Locatelli parteciperà al side event organizzato dalla Lega Araba”.



A margine dei lavori della Conferenza sono previsti diversi incontri bilaterali.

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