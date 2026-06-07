Manutenzione dei cavalcavia, chiusure notturne dell’Autostrada A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati provvedimenti di chiusura.

Dalle 22 di lunedì 8 alle 5 di martedì 9 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Lomazzo nord, verso Lainate. Saranno interdette al traffico le entrate, in entrambe le direzioni, di Como Centro e di Fino Mornasco. Contestualmente sarà bloccato il ramo di allacciamento che dalla A59 immette sulla A9, verso Lainate. Sarà inoltre chiusa l’area di servizio “Lario ovest”, nella stessa notte, ma con orario 21-5.

Dalle 22 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo Nord e Saronno, verso Lainate. Contestualmente saranno chiusi l’entrata, in entrambe le direzioni, di Lomazzo nord e di Turate e il ramo di allacciamento che dalla A36 Pedemontana Lombarda immette sulla A9, verso Lainate.

