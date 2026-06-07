Accoltellamento in piazza Volta nella notte: 19enne ferito in modo gravissimo

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella notte in piazza Volta a Como. E’ ferito in modo gravissimo ed è ricoverato all’ospedale Sant’Anna. Ancora ignoto l’aggressore, ricercato dai carabinieri. Il ferimento del giovane, originario della Tunisia, sarebbe avvenuto al culmine di una lite, ma sono ancora in corso gli accertamenti.

La piazza era affollata al momento dell’aggressione. Le urla hanno attirato l’attenzione di molti dei presenti, che hanno allertato il 112. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri del radiomobile di Como, che hanno soccorso il 19enne, ferito da due coltellate al ventre, posizionando un laccio per fermare l’emorragia in attesa dell’arrivo, poco dopo, del personale del 118.

Il 19enne è stato trasportato d’urgenza al Sant’Anna e sottoposto a un intervento chirurgico. I carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze e stanno ora acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare l’aggressore, che è riuscito a fuggire dileguandosi a piedi.