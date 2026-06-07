Bomber Douvikas pronto a sfidare la Nazionale italiana

Anastasios Douvikas, bomber del Como, è pronto a sfidare la Nazionale italiana. L’attaccante ellenico è stato infatti selezionato dal commissario tecnico della Nazionale greca Ivan Jovanovic per due match amichevoli. Nel primo, andato in scena giovedì 4 giugno a Stoccolma contro la Svezia, Douvikas è entrato in campo al 62′ nel 2-2 finale.

L’attaccante greco si prepara ora ad affrontare l’Italia a Creta, questa sera alle 21, nell’ultimo impegno di questa finestra. Con la squadra azzurra ci sarà anche l’erbese Davide Bartesaghi, che ha esordito con la Nazionale pochi giorni fa nella sfida contro il Lussemburgo (QUI l’articolo).

Gli altri lariani nelle rispettive Nazionali