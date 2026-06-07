Bomber Douvikas pronto a sfidare la Nazionale italiana

Anastasios Douvikas, bomber del Como, è pronto a sfidare la Nazionale italiana. L’attaccante ellenico è stato infatti selezionato dal commissario tecnico della Nazionale greca Ivan Jovanovic per due match amichevoli. Nel primo, andato in scena giovedì 4 giugno a Stoccolma contro la Svezia, Douvikas è entrato in campo al 62′ nel 2-2 finale.
L’attaccante greco si prepara ora ad affrontare l’Italia a Creta, questa sera alle 21, nell’ultimo impegno di questa finestra. Con la squadra azzurra ci sarà anche l’erbese Davide Bartesaghi, che ha esordito con la Nazionale pochi giorni fa nella sfida contro il Lussemburgo (QUI l’articolo).
Gli altri lariani nelle rispettive Nazionali
- Assane Diao è stato selezionato dal commissario tecnico Pape Thiaw per rappresentare il Senegal al Mondiale 2026. Sorteggiati nel gruppo I con Francia, Iraq e Norvegia. Il Senegal giocherà la prima partita contro la Francia al MetLife Stadium di East Rutherford il 16 giugno.
- Trasferta iridata anche per Nico Paz con l’Argentina, che farà parte del girone J con Algeria, Austria e Giordania.
- Martin Baturina prenderà parte al Mondiale 2026 con la Croazia. Prima sfida contro l’Inghilterra il 17 giugno all’AT&T Stadium di Arlington.
- Jesus Rodriguez è stato convocato per l’amichevole Spagna-Iraq andata in scena giovedì 4 giugno a La Coruña: l’esterno è subentrato nell’intervallo disputando tutto il secondo tempo nell’1-1 finale.
- Adrian Lahdo è stato convocato dalla Svezia Under 21 per l’amichevole Svezia-Finlandia Under 21 terminata 1-3 in favore degli ospiti.
- Il difensore della Primavera biancoblù Matteo Albini sta prendendo parte all’Europeo Under 17 con la Nazionale italiana: oggi alle 19 disputerà la finale per conquistare il torneo. Albini ha giocato da titolare i match del girone contro Francia e Danimarca, subentrando in quello contro il Montenegro. Il terzino sinistro classe 2009 ha giocato da titolare anche la semifinale vinta ai rigori contro la Spagna e si appresta ora ad affrontare il Belgio nell’ultimo atto del torneo.