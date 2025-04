(ANSA) – ROMA, 08 APR – Entro questa settimana è atteso un nuovo trasferimento di migranti verso l’Albania. Il quarto. Questa volta – auspica il governo – senza il rischio che i giudici di Roma vanifichino il progetto non convalidando i trattenimenti. Già, perché ad essere portati a Gjader non saranno più richiedenti asilo intercettati in mare, ma irregolari cui il questore ha consegnato il decreto di espulsione ed un giudice ha convalidato la permanenza in un Cpr. In questi giorni giorni il Viminale è al lavoro sulla selezione dei ‘candidati’ da portare in Albania. Il viaggio, a quanto si apprende, avverrà in nave, con partenza dalla Puglia. La destinazione è il Centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, che attualmente ha una quarantina di posti, ma lavori sono in corso per portarne la capienza a 144. Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 marzo, l’esecutivo conta di uscire dall’impasse che ha finora reso centri ‘fantasma’ le due strutture albanesi, inaugurate nell’ottobre scorso dopo ingenti lavori e da allora vigilate da centinaia di agenti italiani. Il provvedimento stabilisce infatti che potranno essere trasferiti anche i migranti attualmente trattenuti nei Cpr italiani e destinatari del provvedimento di espulsione. E’ di 18 mesi il tempo di trattenimento massimo in questo tipo di centri. (ANSA).