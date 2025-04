(ANSA) – MILANO, 09 APR – "Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia mi ha detto che lui al momento non ha informazioni certe della presenza di questo Remigration Summit. Io gli ho espresso con fermezza l’idea che secondo me non s’ha da fare proprio a Milano. Vediamo un po’". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito al raduno delle destre estreme europee che si dovrebbe tenere il 17 maggio in città. Anche il Pd fa appello al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi perché "intervenga per impedire lo svolgimento del raduno europeo dell’estrema destra suprematista e razzista, che rappresenta un insulto alla storia e ai valori della nostra città", spiegano Silvia Roggiani, segretaria regionale del Partito Democratico della Lombardia, e Alessandro Capelli, segretario del Pd Milano Metropolitana. "Il 17 maggio Milano reagirà con una grande giornata di piazza: quest’anno a Milano ci saranno due feste della liberazione", sottolinea Capelli. "Il cosiddetto ‘Remigration Summit’ – dichiara Roggiani – è un raduno della peggiore destra xenofoba internazionale ed è uno scempio per la nostra città. Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro Piantedosi, sottoscritta da altri deputati Pd, per chiedere di ritirare immediatamente l’autorizzazione a questo raduno indegno per Milano". (ANSA).