(ANSA) – TAIPANA, 09 APR – Una donna è morta, poco dopo le 15, a seguito di una rovinosa caduta in un dirupo mentre stava effettuando un’escursione in montagna a Taipana (Udine). A lanciare l’allarme sono stati alcuni suoi compagni di uscita. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso sanitario della Sores Fvg e i tecnici del Cnsas, che hanno raggiunto la donna, la quale aveva fatto un volo di alcune decine di metri, finendo all’estremità del burrone. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso. Nella richiesta di intervento urgente formulata al 112 non si escludeva che all’origine della fatale perdita di equilibrio ci potesse essere un malore. (ANSA).