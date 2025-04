(ANSA) – MILANO, 15 APR – "Siamo profondamente contrari all’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Berlusconi. Con tutti i milanesi e lombardi per bene che hanno portato il nostro nome nel mondo, dobbiamo proprio intitolarlo a una persona cosi divisiva e inguaiata sul tema della giustizia? Secondo me è un errore". Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino a margine della seduta di Consiglio regionale di oggi, dove sarà discussa una mozione di FdI che impegna la giunta a costituirsi in giudizio contro il ricorso presentato da alcuni Comuni lombardi proprio contro l’intitolazione dello scalo all’ex premier. "Abbiamo nomi, come quello dell’ambasciatore Luca Attanasio, di persone milanesi e lombarde a cui si può intitolare l’aeroporto senza fare una figura davvero ridicola agli occhi di buona parte del mondo" ha aggiunto Majorino. (ANSA).