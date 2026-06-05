Giacomo Gattuso nuovo allenatore del Renate

Giacomo Gattuso è il nuovo allenatore del Renate, formazione di Lega Pro. L’ingaggio è stato ufficializzato dalla società, con un contratto biennale, che scade il 30 giugno del 2028.

Nato a Como nel 1969, Gattuso è cresciuto come giocatore nel Como, di cui è stato a lungo capitano. Ne è stato allenatore prima nella stagione 2005-2006, in serie D, con l’esordio tra i dilettanti proprio sul campo del Renate (e sconfitta per i lariani con il punteggio di 1-0, il 5 settembre del 2005). Poi, tra 2007 e 2020, la lunga esperienza con il Novara prima del rientro sul Lario nel 2020, prima come vice di Marco Banchini, successivamente come titolare della panchina, con la conquista della serie B, il 25 aprile del 2021. Nella stagione 2021-2022 è arrivata una salvezza tranquilla poi, nel torneo 2022-2023, la necessità di un periodo di riposo per il troppo stress, fino alla nomina di Moreno Longo.

Dopo una nuova esperienza al Novara, ora Gattuso riparte da Renate, squadra che sarà sicuramente seguita con simpatia dai tifosi lariani, che non hanno dimenticato uno dei più importanti condottieri, sotto ogni profilo, degli ultimi decenni di storia del club biancoblù.