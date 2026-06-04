Festa in Svizzera e due incidenti nel pomeriggio: code e rallentamenti sulle strade di Como

Giornata di traffico intenso sulle strade urbane di Como. Complice la festa del Corpus Domini in Svizzera e due incidenti che si sono verificati nel capoluogo nel pomeriggio, sono diverse le arterie della città dove si sono registrati rallentamenti.

Sin dal mattino, code in entrata a Como, lungo le principali vie di accesso, dalla Napoleona, fino a via Grandi e via Milano.

Nel pomeriggio, come detto, due incidenti hanno mandato in tilt il traffico cittadino. Il primo, intorno alle 14.40 in via Per Cernobbio, ha portato a chiudere una corsia e istituire il senso unico alternato. Traffico rallentato fin da viale Innocenzo e dalla zona dello stadio.

Sempre poco prima delle 15, un camion in panne in via Per San Fermo, ha reso necessario istituire il senso unico alternato, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Sul posto è intervenuta la polizia locale per la gestione della viabilità. Entrambe le strade sono tornate percorribili in entrambe le direzioni poco prima delle 17.