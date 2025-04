(ANSA) – ROMA, 16 APR – Allerta meteo per un ciclone che porterà 48 ore di maltempo estremo, specie al Nord. Così Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che annuncia una ‘due-giorni’ meteo eccezionalmente perturbata con nubifragi, piogge torrenziali, venti in rinforzo, tanta neve sulle Alpi e rischio eventi estremi. Nelle prossime ore, un’estesa saccatura atlantica si approfondirà dall’Islanda fino alle Baleari; in seguito raggiungerà anche l’Algeria causando la risalita di masse d’aria calda ed estremamente umida dal Mediterraneo centrale verso il Nordovest italiano e la Sardegna. Una situazione climatica che causerà, stima Tedici, oltre 300 litri di pioggia per metro quadrato sulle regioni di Nordovest. Non si escludono picchi di 400 litri in 48 ore, la pioggia di 6 mesi in un solo evento estremo. Previste piogge torrenziali sull’Alto Piemonte, in Lombardia, in Liguria e in Valle d’Aosta: si temono piene fluviali, esondazioni e alluvioni lampo anche se una parte della precipitazioni, per fortuna, si fermerà sotto forma di neve in montagna oltre i 1600-1800 metri. Giovedì la saccatura traslerà verso Est, isolando un profondo ciclone sul Mar Ligure con venti molto forti a rotazione ciclonica che causeranno mareggiate e piogge orizzontali, bagnando anche chi ha un ombrello. Continuerà a piovere molto forte al Nordovest, ma anche sull’Alta Toscana e su parte del Nordest. Al momento, dopo un miglioramento tra venerdì e sabato, per Pasqua non si esclude l’arrivo di una nuova perturbazione sin dal mattino al Nordovest e in Sardegna, meno intensa dell’attuale ma capace di provocare altre piogge sparse su queste zone; nel pomeriggio sono attesi dei fenomeni anche verso Toscana, Umbria e Lazio, mentre sul resto del Paese potremo godere di tempo più asciutto e anche soleggiato. Un’Italia divisa in due. Per il Lunedì dell’Angelo gli ultimi aggiornamenti indicano rovesci alternati a sole sulle regioni centrali, mentre la situazione potrebbe essere asciutta e soleggiata al Nord ed al Sud. Nel dettaglio: – Mercoledì 16. Al Nord: maltempo estremo al Nordovest. Al Centro: tempesta di pioggia in Sardegna, poi in Toscana. Al Sud: piogge in Calabria e Sicilia orientale. – Giovedì 17. Al Nord: maltempo, ventoso. Al Centro: maltempo su tirreniche e Sardegna, tanto vento. Al Sud: piogge specie sul versante tirrenico, ventoso. – Venerdì 18. Al Nord: instabilità al Nordest. Al Centro: rovesci sparsi. Al Sud: miglioramento. Tendenza: tregua meteorologica sabato, nuova perturbazione tra Pasqua e Pasquetta. (ANSA).