(ANSA) – TORINO, 17 APR – "Ho fatto il Govone, come faccio a essere fascista?": così Alberto Cirio a margine della conferenza organizzata da Confindustria Cuneo al grattacielo della Regione Piemonte, parlando con i cronisti. Il presidente della Regione, originario di Alba (Cuneo) e studente nello stesso liceo di cui fu allievo Beppe Fenoglio, torna sulla polemica scaturita da una sua frase. Durante la presentazione dell’adunata nazionale Ana di Biella, Cirio aveva affermato che gli alpini andarono in Russia "per la nostra libertà". Un inciampo linguistico, assicura oggi, dopo essersi rivolto alla platea degli industriali cuneesi per parlare anche di spese militari: "Crediamo che una difesa europea sia fondamentale: gli investimenti non saranno in pistole e proiettili ma nell’aerospazio, nei satelliti, nei porti e negli aeroporti, con finalità civili ed economiche importanti in tempi di pace". Sul fronte dei dazi, il presidente mostra ottimismo: "I dazi hanno una caratteristica: sono facili da mettere ma anche facili da togliere. Vuol dire che il dialogo è fondamentale e dev’essere europeo, ma se qualcuno può mettere del suo, come la Meloni sta facendo, credo sia opportuno che venga fatto". (ANSA).