Disagi in vista per i pendolari della linea Saronno-Como Lago: da giovedì 1 a domenica 4 maggio, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Como Camerlata e Como Lago per lavori alla stazione di Como Borghi: dove verrà realizzata la struttura del nuovo sottopasso pedonale. L’intervento prevede il taglio dei binari, lo scavo e la posa degli elementi prefabbricati in cemento. Le operazioni si concluderanno con il ripristino dei binari e i test tecnici sull’impianto. Il sottopasso sarà collocato in corrispondenza dell’ingresso principale della stazione, tra i due binari, avrà una lunghezza di circa 16 metri con una larghezza interna di circa 3,40 metri e un’altezza netta interna di 2,7 metri. L’accesso sarà garantito da scale e da rampe per persone a mobilità ridotta sia al binario 1 sia al binario 2.

Contemporaneamente si interverrà anche sulla banchina del binario 1, con il rifacimento della pavimentazione e l’inserimento di percorsi tattili per ipovedenti.

L’intervento, parte di un più ampio progetto di riqualificazione della stazione, prevede anche il nuovo sottopasso accessibile da via Carloni, la realizzazione di pensiline, l’adeguamento delle banchine agli standard di accessibilità e un nuovo sistema di videosorveglianza e diffusione sonora.

Il progetto, da oltre 4,6 milioni di euro, è finanziato da Regione Lombardia. I lavori, iniziati nell’ottobre 2024, si concluderanno entro la fine di ottobre 2025.

Durante l’interruzione delle corse, sarà attivo un servizio sostitutivo su gomma, i cui dettagli sono disponibili su trenord.it e app Trenord.

Quello alla stazione Borghi -spiega FerrovieNord– è un intervento necessario per una stazione più moderna, accessibile e sicura, che guarda al futuro della mobilità lombarda.