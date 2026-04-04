Incidente in parapendio, due uomini soccorsi a Eupilio

Intervento dei vigili del fuoco in serata poco dopo le 18 a Eupilio in località Cascina Gera per un incidente con un parapendio a motore.

Il pilota e il passeggero sono stati recuperati e successivamente trasportati in ospedale per accertamenti. Coinvolti due uomini di 48 e 57 anni. Sul posto anche i carabinieri.