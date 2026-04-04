Dopo la veglia pasquale domani in Duomo il Pontificale con benedizione papale

Dopo la solenne processione del Venerdì Santo per le via della città, il sabato è il giorno del grande silenzio perché – come dice un’antica omelia – il Re dorme e la terra tace. In serata poi la veglia pasquale in Duomo “la madre di tutte le veglie” che si colloca al cuore dell’anno liturgico durante la quale il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como celebra i sacramenti dell’iniziazione Cristiana per quattro eletti: Battesimo, Confermazione e l’Eucarestia.

La domenica di Pasqua il vescovo presiederà la Santa Messa Pontificale con benedizione papale alle 10 sempre in Duomo. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Etv.



A conclusione del Triduo pasquale alle 18 ancora una volta in Cattedrale sono in programma i Vespri battesimali con i Canonici del Capitolo.

La diocesi fa sapere, inoltre, che è ancora possibile contribuire – attraverso la Caritas – alla raccolta fondi per Gaza, ora estesa anche alla Cisgiordiania e al Libano. La carenza di cibo, acqua e medicinali sottolineata da chi è in prima linea come il parroco di Gaza padre Gabriel Romanelli che in un videomessaggio ha ringraziato i comaschi per il prezioso contributo e ha raccontato le difficoltà di ogni giorno.

In un momento storico segnato dai conflitti, dalle morti, dalla povertà e dalle tensioni internazionali i riti della Settimana Santa presieduti dal cardinale Cantoni si sono contraddistinti per l’appello alla pace e ai tanti ragazzi che hanno partecipato alla via Crucis dei giovani ha detto: “Date voce a chi non ne ha, diffondete la cultura della cura, siate il volto della Chiesa”.