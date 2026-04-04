Primo ponte e prime code sulle strade comasche. Tutto fermo sulla Lariana, Regina sorvegliata speciale

Ponte di Pasqua. Battelli presi d’assalto, affollate le vie del centro città, soddisfatti gli albergatori, meno gli automobilisti. I turisti scelgono il lago per trascorrere le festività pasquali e intanto le strade comasche iniziano a soffocare. Al primo assaggio di primavera muoversi tra Como e provincia diventa un incubo. Trafficate le vie del centro. Code in particolare in viale Lecco, punto di snodo nel cuore della città. Delirio soprattutto in via Torno.

Ponte di Pasqua, traffico sulle strade di Como e provincia: Lariana e Regina sorvegliate speciali

La Lariana, la strada che da Como porta a Bellagio, è già completamente paralizzata. Complici le strettoie che si susseguono lungo la provinciale che si affaccia sulla sponda orientale del lago, è facile rimanere bloccati nel traffico. E così, in un sabato pomeriggio di sole, a poche ore dalla Pasqua e con il lago pieno di turisti, la storia si ripete. Lunghi serpentoni d’auto segnalati da Blevio, per chi si muove verso il capoluogo lariano. Stessa scena per chi da Como, invece, procede in direzione Nord. Da un lato le bellezze del lago di Como, dall’altro una strada di per sé poco agevole che con la primavera rischia di soffocare.

Sulla sponda opposta resta sorvegliata speciale la statale Regina dove, ormai è noto, con l’arrivo della bella stagione si rischia di rimanere intrappolati nel traffico a causa di camper, bus e auto diretti sul lago. Alla vigilia di Pasqua il flusso dei veicoli sulla Regina fortunatamente è scorrevole, ma i viaggiatori sono nettamente aumentati e non si escludono criticità nei prossimi giorni.