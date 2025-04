(ANSA) – ROMA, 18 APR – Per le Festività pasquali, dal 17 al 27 aprile, incluso il Ponte della Festa della Liberazione, sono attesi all’aeroporto di Roma Fiumicino circa 1,7 milioni di passeggeri. Oltre 150 mila viaggiatori al giorno in media transiteranno allo scalo "Leonardo da Vinci", raggiungendo le 170mila presenze nelle giornate di picco. Tra i paesi europei più ambiti e maggiormente collegati, troviamo in testa Spagna, Francia e Regno Unito con numerose connessioni giornaliere verso le principali capitali come Madrid, Parigi e Londra. Si confermano inoltre le isole, Sicilia e Sardegna, come mete nazionali "di rientro" per le festività, ma anche come destinazioni preferite dai turisti internazionali desiderosi di godersi qualche giornata di sole e aria di mare. Anche i viaggi intercontinentali dall’aeroporto a 5 Stelle di Fiumicino, recentemente entrato nella Top 10 dei migliori scali globali stilata da Skytrax, beneficiano della corposa offerta già intensificata prima dell’avvio della stagione aeronautica estiva e della Pasqua con più collegamenti per gli USA ed il Canada: solo per New York sono ora disponibili ben 9 partenze giornaliere da Roma. Ad aggiungersi al capillare numero di destinazioni raggiungibili dalla Capitale per gli USA sono inoltre le città di Denver (United Airlines) e Minneapolis (Delta Air Lines), di prossima inaugurazione nel mese di maggio. Con queste nuove rotte, il numero di destinazioni nordamericane raggiungibili da Roma Fiumicino salirà a 20, record di sempre per l’aeroporto. Attraverso la chatbot Whatsapp di Adr, i viaggiatori del "Leonardo da Vinci" possono inoltre facilmente ricevere tutti gli aggiornamenti, in lingua inglese e in italiano, sul proprio volo direttamente sul proprio smartphone, oltre a chiedere consigli sui negozi e i ristoranti presenti all’interno dello scalo per ottimizzare al meglio la propria permanenza in aeroporto. (ANSA).