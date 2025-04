(ANSA) – BOLOGNA, 18 APR – Rimane anche per domani, sabato 19 aprile, l’allerta rossa nelle pianure piacentine e parmensi per il transito della piena del Po, conseguenza delle precipitazioni in Piemonte e Val d’Aosta. Nel resto dell’Emilia-Romagna non sono previsti fenomeni meteorologici significativi. Il passaggio della piena del Po è atteso con livelli superiori alle soglie 3 nelle pianure occidentali, superiori alle soglie 2 nelle pianure centrali e superiori alle soglie 1 nelle pianure orientali e nel Delta. (ANSA).