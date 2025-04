(ANSA) – CAGLIARI, 18 APR – Renato Soru, fondatore di Tiscali ed ex presidente della Regione Sardegna, ha venduto la sua villa, che si affaccia sul mare di Villasimius, a Richard Widmaier Picasso, nipote del celebre artista spagnolo, per 15,5 milioni di euro. La notizia, anticipata dal sito Moro seduto a firma di Augusto Ditel, è stata confermata all’ANSA dallo stesso Soru, che da qualche anno aveva messo in vendita la proprietà in località Is Cuccureddus, sulla costa sud orientale della Sardegna, con tanto di approdo direttamente sul mare e un parco alla spalle della lussuosa villa. Al termine di una lunga trattativa, l’erede di Pablo Picasso ha acquistato la villa, dopo averla visitata durante un breve periodo a Cagliari ospite dell’ex europarlamentare del Pd. Secondo quanto riferisce il sito, con questa operazione termina il contenzioso con la banca Intesa Sanpaolo che aveva messo all’asta la villa di Cagliari di Renato Soru, a due passi dalla basilica di Bonaria, a causa di un debito di 7 milioni con lo stesso istituto di credito. Costruita tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi dei Sessanta dalla famiglia Trois, la villa sul mare di Villasimius venne acquistata e ristrutturata da Soru nel 2003. Immersa in un parco di 40 ettari, la casa ha una superficie coperta di 600 metri quadrati, mentre la dependance si sviluppa su un’area di 170 metri quadri. La ristrutturazione voluta da Soru ha compreso un uliveto, due vigneti, un frutteto e dei giardini in stile mediterraneo. Nel 2012, sul sito di Sotheby’s, apparve l’annuncio di vendita per 24 milioni di euro. (ANSA).