(ANSA) – BARI, 26 APR – Una fiaccolata e una messa in suffragio di papa francesco è stata organizzata per domani a San Giovanni Rotondo, dal Comune, i frati del convento di San Pio, e il vescovo, Padre Franco Moscone. La fiaccolata partirà dal centro della città da piazza dei Martiri, e raggiungerà il Santuario di San Pio, a seguire nella chiesa di Santa Maria delle Grazie il vescovo e il ministro provinciale dei Frati minori Cappuccini Fra Francesco Dileo celebreranno la messa. "Ringrazio il vescovo e i frati per aver accolto subito questa nostra proposta – dichiara il sindaco di San Giovanni Rotondo Filippo Barbano – Sono ancora negli occhi di tutti le ultime immagini del Papa mentre attraversava Piazza San Pietro nella Domenica di Pasqua e dava la benedizione urbi et orbi, affaticato ma sempre con il suo sorriso". "Ho incontrato il Papa a Roma nel dicembre dello scorso anno invitandolo a tornare nella nostra città, mi ha risposto che sarebbe tornato volentieri – ha aggiunto – questo purtroppo non sarà possibile, ma resteranno per sempre, nella memoria della nostra città, le immagini della visita del Papa del 2018, degli abbracci agli ammalati della Casa Sollievo della Sofferenza e della sua preghiera davanti al corpo di San Pio. Domani sarà un momento importante per ricordare questi anni di luminoso pontificato e il suo grande messaggio di pace nel mondo. Spero in una importante partecipazione dei cittadini di San Giovanni Rotondo". Alla manifestazione sono state invitate le parrocchie della città, e le associazioni. (ANSA).